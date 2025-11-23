Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Mert Aksu.
Esentepe: Ali, Tuğra(Semih), Emre, Devran, Sander, Benhjamin Bielu(Dursun), Mehmet Ada, Sulıyman Abdulganiyu, Osman, Ege Can(Salih), Lukman Adeshina.
Doğan Türk Birliği: Dursun, Macdonald Niba, Mustafa Vardi, Mejdi, Emre, Mustafa Salk, Ali, Kenan, Erhun(Billy Michel), Tunç(Muhittin), Gime Toure.
Goller: Dk. 59 Lukman Adeshina(Esentepe), Dk. 90+4 Macdonald Niba.
K.Kart: Dk. 45+2 Kenan (Doğan T. Birliiği)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 10. hafta maçında Esentepe, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti. Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe – Doğan Türk Birliği maçını Fehim Dayı yönetti. Korner bayrak direksiz başlayan, bol bol sarı kartın çıktığı ilk devrenin 45+2’nci dakikasında Kenan Oshan çift sarı karttan, kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz 0 – 0 sona erdi. İkinci devre konuk ekip maçı 10 kişiyle oynarken, 59. dakikada Lukman Adeshina ev sahibi ekibi 1 – 0 öne geçirdi.
10 kişi oynayan Doğan Türk Birliği son bölümde aradığı golü 90+4’üncü dakikada Macdonald Niba ile buldu. Macdonald Niba puan kurtaran gollerine devam etti. 1 – 1
Esentepe deplasmanında 1 puanı son anda kurtaran Doğan Türk Birliği zirve mücadelesinde önemli iki puan kaybetti. Esentepe ise 13 puana yükseldi.
(Foto: Özgür Göksel)