Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Abdülkadir Karadağ

Mesarya: Ercan, Çağlar, Okan, İbrahim Köse, Tacettin Köse, Miracle, Tugay, Abdullah, Tony, Mustafa, Yusuf

MTG: Ufuk, Mehmet Gürlü, Mehmet Erol, Mert, Orhan, Andy Okpe, Nevzat, Hüseyin Deynekli, Emre Kuvvetlişahin, Gökcan, Süleyman

Kırmızı kart: 89’ Andy Okpe, 90+5 Hüseyin Deynekli (MTG)

AKSA Süper Ligi’nde ligin son sırasında henüz puanı bulunmayan Mesarya, üst sıralara tırmanarak zirve yarışına ortak olmak isteyen Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. 8. dakikada Hüseyin Deynekli’nin vuruşu direkten döndü.

Maçın ilk yarısında iki takımın da iyi savunma yapması ve kontrataklarla gol arama çabaları sonuçsuz kaldı ve ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında da ilk yarısından farksız bir oyun ortaya koyan iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeye etkili olmadı ve maç başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı. 77. dakikada gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Andy Okpe’nin vuruşunda top filelere gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Son bölümde Mesarya skoru korumak için savunma tedbirlerini arttırırken Mağusa Türk Gücü tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi. Ancak sarı-yeşilliler bu baskıdan sonuç alamadı. Oyunun son anlarında gerginlik artarken MTG’de Andy Okpe ve Hüseyin Deynekli kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

Bu sonuçla Mesarya ligin 10. haftasında ilk puanını alırken Mağusa Türk Gücü ise puanını 15’e çıkardı.

Ligin 11. haftasında Mesarya deplasmanda Çetinkaya ile, Mağusa Türk Gücü ise kendi evinde Lefke ile karşılaşacak.