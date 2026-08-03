Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hukuk camiasının kıdemli ve saygın isimlerinden, emekli Başsavcı Aşkan İlgen, dün hayatını kaybetti. İlgen’in vefatı, başta yargı camiası olmak üzere tüm sevenlerini ve kamuoyunu derin bir üzüntüye boğdu.

Uzun yıllar KKTC Hukuk Dairesinde savcı, kıdemli savcı, başsavcı yardımcısı ve ardından Başsavcı olarak görev yapan Aşkan İlgen, meslek hayatı boyunca hukuk sistemine sunduğu önemli katkılarla tanınıyordu. Merhumun vefatı üzerine yakınları, "Acımız sonsuz" mesajıyla acı haberi duyurdu.

Aşkan İlgen’in cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip, Karaoğlanoğlu Mezarlığına defnedilecek.

AŞKAN İLGEN KİMDİR?

1953 yılında Limasol’da dünyaya gelen Aşkan İlgen, ortaöğrenimini Lefkoşa İngiliz Koleji’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1984 yılında Baro’ya kütüklü avukat olarak kaydoldu ve Girne’de 6 yıl serbest avukatlık yaptı.

1989 yılında Hukuk Dairesi’ne Savcı olarak atandı. 1995’te Kıdemli Savcı, 2003’te Başsavcı Muavini Vekili ve 2007’de Başsavcı Yardımcısı görevlerine getirildi.

Şubat 2008’de KKTC Başsavcılığı görevine atandı ve 2018 yılındaki yaş haddi emekliliğine kadar bu makamı başarıyla yürüttü. Görev süresi boyunca ceza yasalarının güncellenmesi, yargının altyapısının güçlendirilmesi ve caydırıcılığın artırılması hususundaki duruşuyla iz bırakan İlgen, evli ve iki çocuk babasıydı.