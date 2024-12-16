Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği (DTB), teknik direktör Sedat Devecioğlu ile yollarını ayırdı. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından, özellikle geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Dumlupınar maçında alınan mağlubiyet, ayrılığın fitilini ateşledi. Devecioğlu, maç sonrasında istifasını sundu ve bu istifa kulüp yönetimi tarafından kabul edildi.