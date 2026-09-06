Yeni sezonda BTM Birinci Lig’de mücadele edecek olan Hamitköy transferlerine devam ederken, Süper Lig ekibi Gençlik Gücü ve Küçük Kaymaklı’dan genç isimleri kadrosuna kattı.

Hamitköy takımı K.Kaymaklı’dan 2 genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

Küçük Kaymaklı’nın 18 yaşındaki futbolcuları Elmaz Eryaman ile Eralp Sunusioğluları yeni sezonda Hamitköy forması giyecekler. 5 tecrübeli oyuncu transferinden sonra genç oyuncular Elmaz Eryaman ve Eralp Sunusioğluları ile kadrosunu genişleten Hamitköy, transferlerine devam edecek.

GG’NiN GENÇLERİ DE HAMİTKÖY’DE

Yeni sezonda BTM Birinci Lig’de mücadele edecek olan Hamitköy transferlerine devam

ederken, Süper Lig ekibi China Bazaar Gençlik Gücü’nden 3 genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

China Bazaar Gençlik Gücü’nün 19 yaşındaki futbolcuları Halil İbrahim Uçar, Mehmet Barak

ile Salih Sönmez yeni sezonda Hamitköy forması giyecekler.

5 tecrübeli ve genç oyuncu transferinden sonra genç oyuncular Halil İbrahim Uçar, Mehmet

Barak ve Salih Sönmez ile kadrosunu genişleten Hamitköy, transferlerine devam edecek.