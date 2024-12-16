Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 90+8. dakikada attığı gol ile Galatasaray 4-3 kazandı.

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Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray 8. dakikada Mertens ile öne geçti Trabzonspor'da Ozan Tufan 17. dakikada attığı gol ile eşitliği sağladı. Sarı kırmızılı ekipte Yunus Akgün 29. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 51. dakikasında beraberliği sağladı ve 55. dakikada Ozan takımını 3-2 öne geçirdi.

Galatasaray 63. dakikada kazandığı penaltı atışını Batshuayi ile gole çevirdi. Eşitliği sağlayan Galatasaray 90+8. dakikada Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol ile 4-3 öne geçti ve maçı kazanan taraf oldu.

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle bu sezonki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan Galatasaray, 13 galibiyet ve 2 beraberlikle ligdeki yenilgisiz unvanını sürdürdü ve topladığı 41 puanla haftayı zirvede kapadı.