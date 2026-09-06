Nihat Bağcıer, vefatının ardından düzenlenen 22. anı turnuvasında bir kez daha saygı ve rahmetle anıldı.

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı, 22. Nihat Bağcıer Anı Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Düzkaya Spor Kulübü ile Doğan Türk Birliği’nin karşı karşıya geldiği mücadele, centilmenlik ve dostluk içerisinde geçti.

Geleneksel 22. Nihat Bağcıer Anı Maçını Doğan Türk Birliği 6 – 0 kazandı. Doğan Türk Birliği’ne farklı galibiyeti getiren golleri Arda Eren, Ali Savaşan, Kenan Oshan, Erhun Öztümer, Anus ve Matteheus kaydetti. Doğan Türk Birliği’nin 6 – 0 kazandığı maç sonunda Babacar, Nihat Bağcıer Kupasını merhumun ailesinden aldı.

MEZARI BAŞINDA ANMA TÖRENİ

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde, Nihat Bağcıer’in mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi. Törende Bağcıer, saygı ve rahmetle anılırken, spor camiasına bıraktığı değerli miras ve katkılar bir kez daha hatırlatıldı.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen anı turnuvası, Nihat Bağcıer’in spora ve spor camiasına kattığı değerleri yaşatmanın yanı sıra dostluk ve kardeşlik ruhunu da bir kez daha ortaya koydu.