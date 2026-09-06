Gürsel KARAGÖZLÜ

1. Dr. Erkut Öner Anı Maçı’nda Lefke TSK ile Yenicami karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan önce Merhum Dr. Erkut Öner için saygı duruşu yapıldı Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Lefke TSK 3-2 kazandı.

Lefke ile Yenicami AK arasında oynanan anlamlı anı maçında futbolseverler beş gollü bir mücadele izledi. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada Lefke Yenicami'yi 3-2 yenerek anı maçını galibiyetle tamamladı.

Merhum Dr. Erkut Öner’in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen karşılaşma, futbolun yanı sıra dostluk ve vefa duygularını da ön plana çıkardı.