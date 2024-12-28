Stad: Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Hakan Gök, Yusuf Atlar

C. B. Gençlik Gücü: Kemal, Çağrı, Ahmet, Mert, Mustafa, Ali, İbrahim, Abu Dumbuya, Hasan, Fofana, Diouf.

Karşıyaka: Cenk, Muhammed, Mehmet, Eyyüp, Tahir, Muhammet Tekin, James Arong, Furkan, Tacettin, Kande, Mishali.

Goller: Dk. 9 Tacettin (Karşıyaka)

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 15. Haftasının açılış günü maçlarından olan C. B. Gençlik Gücü ile Karşıyaka mücadelesi Atatürk Stadı’nda oynandı. Orta hakemliğini Ali Özer’in yaptığı karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk Karşıyaka oldu. Karşıyaka takımı 9. dakikada Tacettin’in ayağından bulduğu golle 1 – 0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. İkinci devreye yine iyi başlayan konuk Karşıyaka oldu. 61. dakikada gelişen Karşıyaka atağında Tacettin'in düşürülmesi sonucu hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Mishali golünü atarak skoru 0-2 yaptı. 66. dakikada Gençlik Gücü oyuna ikinci devrede giren Muhammet Çirkin'in ayağından bulduğu golle skoru 1-2 yaptı. Geriye kalan dakikalarda Gençlik Gücü’nün çabası beraberlik golünü bulmaya yetmedi ve maç 2-1 Karşıyaka üstünlüğüyle tamamlandı.