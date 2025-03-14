Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Serkan Özdenkci, Cenk Aras Özfuttu

Doğan T. Birliği: Dursun Cem, Selim(Dk.75 Serhat), Macdonald Niba, Tunahan, Emre, Doğukan, Arda Eren Metin (Dk.75 Kaan), Mustafa Salk, Ali(Dk.90 Emin), Gime Toure(Dk.61 Rifat), Billy Michael

Mesarya:Ercan Samancıoğlu, Salahi(D.56 Okan), Jamiu B. Arowolo, Oğulcan, Muhammet (D.56 Emrecan), Uzochukwu Ugwu, Abdullah (D.86 M. Korkmaz), Çağlar(Dk.72 Oğuzhan), Tony Ejike Obia, İbrahim, Emre Nazik (D.56 Fırat),

Gol: Dk. 23 Arda Eren Metin (Doğan. T. Birliği)

Aksa Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği, 23. haftanın açılış maçında Mesarya'yı konuk etti.

Sarı-lacivertliler, 23. dakikada Arda Eren Metin'in kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda iki takımın da gol çabaları sonucu değiştirmezken, Doğan Türk Birliği karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği puanını 49'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Mesarya ise 28 puanda kaldı.

Gelecek hafta Doğan Türk Birliği, Lefke deplasmanına giderken, Mesarya kendi sahasında Gönyeli'yi ağırlayacak.