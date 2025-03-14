RAMS Park'ta oynanan maçta hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 30, 45+3 ve 52'de Victor Osimhen ile 45'te penaltıdan Alvaro Morata kaydetti.

Yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 71'e yükseltti. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, iki maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 10 puan önünde yer aldı.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Onvo Antalyaspor ise haftayı 33 puanda kapattı.

Yunus, 6 lig maçından sonra ilk 11'de

Sakatlıktan yeni dönen Yunus Akgün, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan müsabakada sakatlanan Yunus, sonrasında ligde 3 maç kaçırdı. Sakatlıktan dönmesinin ardından ilk kez 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek forma giyen milli yıldız, cezalı duruma düşerek 26. haftadaki Kasımpaşa maçında oynayamadı.

Son olarak geçen haftaki Alanyaspor mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Yunus Akgün, ligde 6 maçın ardından ilk 11'e Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla döndü.

Cuesta kadroya alınmadı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, maç kadrosuna yazılmadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Ismail Jakobs, kart cezalıları Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç'in yanı sıra yeni transferlerden Cuesta, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bir yabancı oyuncunun dışarıda kalması gerekiyordu. Ahmed Kutucu'nun olmaması nedeniyle bu hakkımızı Yusuf Demir'den yana kullandık. Cuesta antrenmanda ufak da bir darbe almıştı. Bu yüzden kadroda yok." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'a 100. Süper Lig maçı plaketi

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi.

Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan Buruk'a kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket takdim edildi.