Girne Doğa Koleji’nin ritmik jimnastik öğrencileri, Dubai’deki Angels Cup yarışmasında büyük başarılar elde etti.

2013-2015 grup kategorisinde Top-1 derecesi kazanan öğrenciler, diğer yaş gruplarında da dikkat çekici başarılar elde etti.

2011 yılında Beste Uğurlar, Top-5 derecesi ile öne çıkarken, Labut-6 ve Genel-7 sıralamalarıyla da başarılarına devam etti. 2013 yılında Derin Pekiştiren, Çember-2 ve Genel-3 dereceleriyle, Polina Antonova ise Çember-5 ve Top-6 derecelerini kazandı. 2014 yılında Melis Özkan, Top-3 ve Genel-4 dereceleri ile başarılı bir performans sergilerken, Adel Valiullova ise Serbest-2 ve Çember-1 derecelerine ulaşarak Genel-2 oldu.

2015 yılında Meryem Berhas, Serbest-7 ve Top-4 dereceleriyle dikkat çekerken, 2016 yılında Alisha Kagarova, Çember-3 derecesini kazandı. 2017 yılında İpek Erden, Serbest-8 derecesiyle yarışmayı tamamlarken, 2018 yılında Sofia Elisa Erkan ise Serbest-4 derecesi ile büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçlar, Doğa Koleji öğrencilerinin uluslararası alanda ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha kanıtladı.(MHA)