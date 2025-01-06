Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonuna bu hafta oynanacak olan 14 karşılaşma ile devam edilecek. Bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar sonrasında liglere 14 gün ara verilerek devre arasına girilecek. Devre arası 24 Ocak da sona erecek.

2. Şampiyon Melekler Kupası Salı akşamı Mağusa Arena Spor Salonunda oynanacak olan Final karşılaşmaları ile sahiplerini bulacak.

U16 Kızlarda GMBÇS ile MSA, U17 Erkeklerde GMBÇS ile DAÜ bu anlamlı kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

Büyükler Liginde klasman bu hafta oynanacak olan 14. Hafta müsabakaları ile tamamlanacak ve play-off eşleşmeleri belli olacak.