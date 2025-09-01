Erhürman mesajının devamında, Cumhurbaşkanlığı’nın Anayasa’nın yüklediği görevleri sorumluluk ve ciddiyetle yerine getireceğini belirterek, “Özelde Anayasa’ya, genelde hukuka uygunluk, kamuda işlerin düzenli biçimde yürütülmesi ve liyakat, Cumhurbaşkanlığı’nın önde gelen gündemleri arasında yer alacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’ya göre Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun başkanı olduğuna da işaret eden Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başbakan, Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü’nün bu kurulun üyeleri olduğunu hatırlattı.

Nüfusun artışı ve çeşitlenmesiyle güvenlik sorunlarının arttığını savunan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın bu sorunlara çözüm üretme kapasitesine sahip olduğunu, yol gösterici rolünün son derece önemli olduğunu ve seçilmesi haline bu işlevin hassasiyetle yerine getirileceğini kaydetti.

Mesajında, Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’na başkanlık etme yetkisine de değinen Erhürman, bunun yürütme içindeki yerin önemini teyit ettiğini söyledi.

Ülkede nüfus, ekonomi, turizm, yükseköğretim, eğitim, sağlık, çalışma yaşamı, suç, suçluluk ve bağımlılık gibi pek çok konuda sorunların büyüdüğünü savunan Erhürman, “Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek dostlar alışverişte görsün diye yapılacak bir iş değildir” dedi. Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın danışmanlarıyla birlikte hazırlanarak, dosyalarına hakim bir şekilde Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesi halinde ortak sonuçların alınabileceğini kaydetti.

Danışman istihdamının da Cumhurbaşkanı’nın iç meselelerde çözüm üretme ve yeni projeleri hayata geçirme iradesinin somut bir ifadesi olduğuna işaret eden Erhürman, bu alanlarda faaliyet gösterilmeyecekse danışman atamalarının kamu maliyesi açısından gereksiz bir yük olacağını kaydetti.

“Ülkedeki yolsuzluk, usulsüzlük, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti" iddialarına da değinen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı gibi makamlarla siyaset üstü ve doğrudan ilişkisi sayesinde bu alanlarda etkin bir rol üstlenmesinin doğal olduğunu belirtti.

Erhürman, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı’nın görevlerini hükümet, yerel yönetimler ve tüm kurumlarla kuracağı yapıcı diyalog içinde yürüteceğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığı, bu halkın dünyaya açılan en önemli penceresidir. Dış dünyayla kurulacak doğru ilişkiler; ekonomi, spor, kültür, sanat, eğitim, turizm ve yükseköğretim gibi birçok alanda Kıbrıs Türk halkının ve gençlerinin önünü açacaktır” dedi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Kıbrıs Rum Liderliği ve diğer uluslararası aktörlerle diyalog kurarak çözüm üretilmesinin beklendiğini belirten Erhürman, aynı anlayışın ülke içindeki yönetsel mekanizmalarla da kurulmasının mümkün ve gerekli olduğunu söyledi.

“Sözümüz söz” diyen Erhürman, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı makamının Anayasa’nın emrettiği gibi tarafsız olacağını ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir liderlik sergileyeceğini vurguladı.

Erhürman seçmene mesajında, “Kazanacağız!” ifadelilerine yer vererek, “Bu ülke, bu halk için gailesi olan herkesi, hepinizi, kim olduğunuzdan ne düşündüğünüzden bağımsız, yol arkadaşlığına davet ediyorum.” dedi.