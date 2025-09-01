CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Geleceğe imza: Sözünüz, Sözümüz” başlığıyla seçmene yönelik mesaj yayımladı.

Mesajında hedeflerini ve vaatlerini sıralayan Tufan Erhürman, “Biz, halka güveniriz. Halkla birlikte yürüyecek, halkla birlikte kazanacak, halkla birlikte yöneteceğiz” dedi.

Erhürman mesajında, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde sonuç alıcı bir müzakere süreci başlatacaklarını belirterek, Kıbrıslı Türklerin isteğinin, kurucu devletleri güçlü, dünyaca kabul edilen bir ortaklık olduğunu savundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman, Cumhurbaşkanı olması halinde yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı makamının, Anayasa’nın emrettiği gibi tarafsız olacağını ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir liderlik sergileyeceğini vurguladı.

Seçmene seslenişinde ülkenin ve halkın uzun zamandır yorgun olduğunu belirten Erhürman, “Biliyorum, kendinizi yılgın, hatta bıkkın hissediyorsunuz. Çözüm üretmeyen hatta sorunlara sorun ekleyen ‘yönetim’den, içimizde ve etrafımızda durmadan değişim yaşanırken kendimizi dışlanmış hissetmekten yorgunuz. Çözümsüzlüğün, iradesizliğin, gelecek kaygısının yüküyle yorgun…” ifadelerini kullandı.

İnsanların en çok da çocuklarını, torunlarını, ülkenin geleceğini düşünürken yorulduğunu, eskiden yurt dışına eğitime giden çocuklara, “bir an önce diplomanı al ve gel” derken, bugün, “gelme annem, gelme babam, orada kal” demek zorunda hissettiğini belirten ve bundan yorulduklarını savunan Erhürman, mesajında şunları kaydetti:

“Ama biliyorum ki yorgun olsak da yılgın değiliz. Yılmaya, umudu söndürmeye, vazgeçmeye hakkımız yok. Çünkü bir yanda, biz bu topraklarda en zor koşullarda var oluş mücadelesini bunları yaşayalım diye mi verdik diye soran büyüklerimiz, diğer yanda kendilerine geleceği, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürecekleri güzel bir ülkeyi borçlu olduğumuz çocuklarımız var. Ne yılgınlık gösteririz ne de umutsuzluğa teslim oluruz.”

Erhürman mesajında, “Bölmeye çalışırlar, birleştiririz. Parçalamaya çalışırlar, bütünleştiririz. Hiç kimsenin dışarıda kalmasına, kendisini dışarıda ve öteki hissetmesine izin vermeyiz” diyerek farklı düşünce ve inançlara sahip insanlar bulunduğunu, bunun demokrasinin gereği olduğunu vurguladı.

Erhürman, seçmene mektup nitelikli mesajında şunları belirtti:

“Bizim, bu güzel ülkede barış içinde bir arada yaşama irademiz de var. Cumhurbaşkanlığı bu halkın bütününü temsil eden makam. Bu halkı bir bütün olarak geleceğe, çok daha güzel bir geleceğe taşımakta kararlıyız.

Peki taraf mıyız? Elbette tarafız. Kavganın değil, diyaloğun; küslüğün değil barışın ve kardeşliğin; sorunun, krizin değil, çözümün; ayrışmanın değil, dayanışmanın tarafındayız.

Başaracağımıza inancımız da özgüvenimiz de tam. Bu özgüven, yalnızca bir kişiye ya da kendimize duyduğumuz güven değil; bu halkın yetişmiş insan potansiyeline olan inancımızdan geliyor. Ayrım gözetmeden, liyakate dayalı bir anlayışla birlikte çalıştığımızda, bu güzel ülkede çok güzel işler başaracağımızı biliyoruz.

Biz, halka güveniriz. Halkla birlikte yürüyecek, halkla birlikte kazanacak, halkla birlikte yöneteceğiz.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI KAPISI HALKIN TÜM KESİMLERİNE AÇIK OLACAK”

Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, mesajında, “Toplumsal Birlik ve Kapsayıcı Temsil” başlığı altında yer verdiği görüşlerinde, seçilmesiyle yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın kapısının, çocuklara, gençlere, engellilere, kadınlara, emekçilere, üretenlere, halkın tüm kesimlerine ve herkese açık olacağını belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı, bir kişinin ve çevresindeki dar bir grubun makamı, sarayı, köşkü değildir. Bu halkın tüm kesimlerinin evidir.” İfadelerine yer veren ve mesajında “Neden Cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz?” sorusunu da yanıtlayan Erhürman, “Cevabım çok net: Benim için siyaset, bir makam elde etmek için değil; halkla birlikte başarmak içindir” ifadesini kullandı.

Erhürman söyle devam etti:

“24 saat ışıkları sönmeyen bir Cumhurbaşkanlığı’na ihtiyacımız var bizim. Bu ülkenin yetişmiş ve liyakat esasına göre seçilmiş insanlarının farklı odalarda, farklı masalarda, komitelerde, komisyonlarda bir araya geldiği ve mesai düşünmeden bu ülkenin sorunlarına çözüm ürettiği bir halk evi.

Bu ülkenin, bu halkın gailesini çeken herkesin, siyasi partisine, görüşüne, kendisinin veya ana babasının doğum yerine, inancına bakılmaksızın, bu ülke için, bu halk için çalıştığı, sivil toplum kuruluşundan yerel yönetimine, akademiden emek ve iş dünyasına kadar herkesin birlikte çalıştığı bir mekân…Orada birlikte konuşacak, birlikte karar vereceğiz.”