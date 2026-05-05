Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Bakü’de düzenlenen Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 72. Yarıyıl Toplantısı’nda büyük bir başarıya imza attı. Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (NCADS) üyesi Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden oluşan Bite and Spike” takımı, yaklaşık 20 ülkeden rakipleriyle mücadele ettiği “Dental Olimpiyatları”nde şampiyonluk kupasını Kuzey Kıbrıs’a kazandırdı. Stj. Dt. İdil Cebeci ve Stj. Dt. Bayram Yağız Abacı ile NCADS başkanı Stj. Dt. Berkay Hamurcu’nun yer aldığı ekip başarıları ile akademik ve klinik yetkinliklerini uluslararası arenada ortaya koydu.

Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (IADS) tarafından düzenlenen Dental Olimpiyatları, dünyanın dört bir yanından diş hekimliği öğrencilerini aynı çatı altında buluşturarak bilimsel bilgi ile klinik beceriyi yarışma atmosferinde bir araya getiriyor. Teorik bilgi sınavlarından fantom üzerinde gerçekleştirilen uygulamalara, vaka analizlerinden bilimsel sunumlara uzanan geniş kapsamıyla dikkat çeken organizasyon, katılımcılara hem kendilerini uluslararası düzeyde test etme hem de farklı ülkelerden meslektaşlarıyla deneyim paylaşma imkânı sunuyor. Rekabetin yanı sıra dayanışmayı ve mesleki gelişimi de teşvik eden Dental Olimpiyatlar, genç diş hekimlerinin küresel ölçekte donanım kazanmalarına katkı sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nde Üst Düzey Temsiliyet!

Dental Olimpiyatları’nda sergiledikleri başarılı performansın yanında; Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin 72. Yarıyıl Toplantısı’nda Kıbrıs’ı başarıyla temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden Stj. Dt. İdil Cebeci ve Stj. Dt. Bayram Yağız Abacı IADS Workforce bünyesinde aktif görev aldı. Bayram Yağız Abacı “Eğitici Eğitimi”ni tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Etkinlik süresince gerçekleştirilen Öğrenci Değişim Fuarı’nda ise Kuzey Kıbrıs etkin şekilde tanıtılarak öğrenci değişim programları için önemli bağlantılar kuruldu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs delegeleri arasında kurulan güçlü iletişim ise gelecekteki iş birlikleri için sağlam bir zemin oluşturdu. Tüm bu çalışmalar, bireysel kazanımların ötesinde kurumsal bir gurur kaynağı olurken, Kıbrıs’ta eğitim alan diş hekimliği öğrencilerinin uluslararası platformlardaki etkinliğini ve saygınlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sınırları Aşan Bir Deneyim!

NCADS Başkanı Stj. Dt. Berkay Hamurcu, Bakü’de elde edilen şampiyonluğun uzun bir hazırlık sürecinin ve ekip uyumunun sonucu olduğunu belirterek, Dental Olimpiyatları’nın kendileri için yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda mesleki gelişimi destekleyen önemli bir deneyim alanı olduğunu ifade etti. Bu süreçte Yakın Doğu Üniversitesi yönetimine ve Öğrenci Dekanlığı’na sağladıkları destek için teşekkür eden Hamurcu, öğrencilerin uluslararası platformlarda yer almasının Yakın Doğu Üniversitesi’nin taşıdığı vizyonun güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı. Uluslararası bir platformda farklı ülkelerden meslektaşlarla bir araya gelmenin bakış açılarını genişlettiğini vurgulayan Hamurcu, bu sürecin liderlik ve temsil becerilerini de güçlendirdiğini söyledi. NCADS olarak hedeflerinin öğrencileri yalnızca akademik açıdan değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde temsil yetkinliği açısından da geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe Public Health Workforce üyesi olarak katılan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Stj. Dt. İdil Cebeci ise IADS toplantısının kendisi için son derece öğretici geçtiğini belirterek, farklı ülkelerden öğrencilerle kurulan etkileşimin hem akademik hem de kişisel gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Stj. Dt. Cebeci, bu tür organizasyonların öğrencilerin mesleki vizyonunu genişlettiğini ve uluslararası ağ kurma açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

IADS Exchange Board Workforce üyesi ve Kuzey Kıbrıs delegesi Stj. Dt. Bayram Yağız Abacı ise sürecin kendisi için büyük bir sorumluluk ve gurur taşıdığını belirterek, öğrencilerin uluslararası programlara erişimini artırmaya yönelik çalışmalarda aktif rol aldığını ifade etti. Klinik staj ve değişim programlarının geliştirilmesi sürecinde yer almanın kendisine önemli bir deneyim kazandırdığını vurgulayan Abacı, Kuzey Kıbrıs’taki diş hekimliği öğrencilerinin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.