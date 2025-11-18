Mecliste konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, esas konuşulması gereken konuların dar gelirlinin gündemi, kamusal sağlık ve ulaştırma hizmetleri olduğunu, bunun yerine protokolle dinin önceliklendirildiğini söyledi.

Söz konusu protokolün hukuki dayanaklarını değerlendiren Solyalı, belgenin temelini 2023 yılında Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın oluşturduğunu, ancak bu anlaşmanın Meclis’te herhangi bir aşamada onaylanmadığını belirtti. Bu nedenle protokolün hukuki zemininin tartışmalı olduğunu söyledi.