Din İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölgeler Arası Futbol Turnuvası tamamlandı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, farklı bölgelerden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, Gazimağusa Temsilciliği şampiyon oldu. Takım kaptanı Ömer Aker’e birincilik kupasını, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun takdim etti.

Birinci gelen takım oyuncularına ise madalyaları, Din İşleri Başkanı Hakan Moral tarafından verildi.

Din İşleri Başkanı Moral final karşılaşmasında yaptığı konuşmada, “Bu turnuva, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşliğimizi güçlendiren anlamlı bir organizasyon oldu” diyerek, organizasyona katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Moral, benzer sportif ve sosyal etkinliklerle toplumsal kaynaşmayı artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Turnuva, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.