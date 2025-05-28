Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Gazimağusa’da solucan gübresi üreticiliği yapan Aslı Özgüç ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar, ziyarette, 2019 yılına kadar aktif olarak avukatlık mesleğini icra eden Aslı Özgüç'ten solucan gübresi üretimi hakkında bilgi aldı. Bu alanda gelişmek ve üretimin bilimsel bacağını geliştirmek adına gerekli eğitimleri alan Özgüç, Tatar'a ürünlerin Türkiye'ye satışı ile ilgili bilgi verdi.

Sibel Tatar, ziyaret esnasında girişimci kadınların ülkedeki varlığının önemine işaret ederek, kadın girişimcilerin tarım alanında da öncü olmalarının sektöre katkı koyabileceğini, tarımsal üretimin büyümesine ve kadın tarımcının da gelişmesine büyük destek vereceğini kaydetti.

Kadın üreticileri teşvik ederek üretimin doğru şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Sibel Tatar, tarımsal üretimin sağlıklı şekilde büyümesinin yolunun kadın elinden geçebileceğini belirtti.

Ziyarette Sibel Tatar’a, Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi eşlik etti.