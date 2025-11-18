Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, yapılması planlanan Mağusa İlahiyat Koleji’yle ilgili Meclis kürsüsünden önemli açıklamalarda bulundu.

Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için mevduatlardan bile kesinti yapıldığını hatırlatan Derya, “Bu çalışmalar yapılmadığı gibi çocuklarımız konteyner sınırlarda eğitim görüyor. Nüfus aşırı derece arttığı için öğretmen sayısı yetersiz kaldı. Biz bunları konuşamadan toplumun gündemine ilahiyat koleji tartışması koyuyorlar. Bunu tamamen ideolojik saiklerle yapıyorlar. Bunun dini hassasiyetlerle ilgisi yok. Hala Sultan İlahiyat Koleji de mevzuatımıza aykırı bir şekilde açılmıştı” dedi.

“Bizim ülkemizde yurttaş olarak yaşayan Alevilerin çocuklarına okullarda kendi dinlerini öğretebilme imkanı yok. Herkes Sünni Müslüman olmak zorundaymış gibi zorunlu din dersleri veriliyor.” diyen Derya, din derslerinin bir vicdan hürriyeti olarak değil de beyin yıkamak aracı olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Derya, “Din derslerini, tamamen tekçi bir dünya görüşü ekseninde seçmen yetişmek için bir sosyal mühendislik aracı olarak kullananlar insanlarımızı dinden soğutuyor.” dedi.