Güney Kıbrıs’ta Limasol bölgesine bağlı “Trozena” köyünde, evlerin ve arazilerin büyük bölümünü satın alan İsrailli bir yatırımcının, Rum yetkili makamların gerekli izinlerini almadan bazı inşaat faaliyetlerine başladığı doğrulandı.

Politis gazetesinin haberine göre, söz konusu bölgede yürütülen çalışmaların izinsiz şekilde başlatıldığına ilişkin daha önce ortaya atılan iddialar resmî makamlar tarafından teyit edildi.

Limasol Bölgesi Yerel Yönetim Örgütü (EOA) ile Çevre Dairesi tarafından yapılan açıklamalarda, projede mevzuata aykırılıklar bulunduğu ve gerekli izin süreçleri tamamlanmadan inşaat çalışmalarına başlandığı belirtildi.

EOA Başkanı’nın RİK’e yaptığı açıklamada, tespit edilen faaliyetlerin “izinsiz ve yasadışı” nitelikte olduğu ifade edilerek, sürecin durdurulmasına yönelik bir kararname çıkarılması ve kentsel planlama mevzuatının uygulanması gerektiği kaydedildi. Ayrıca EOA ekiplerinin ileriki günlerde bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Çevre Dairesi Müdür Yardımcısı Elena Stilianopulu ise yaptığı açıklamada, yerleşim alanında yürütülen çalışmaların tespit edildiğini belirterek, gerekli yasal işlemlerin uygulanmasından sorumlu makamın EOA olduğunu ifade etti.