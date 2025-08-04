Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu'nun, 1974'te hayatını kaybeden Hristaki Mina için yapılan anma törenine katıldığını ve burada Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamada bulunduğunu yazdı.

Habere göre Dimitriu, Kıbrıs sorununda her defasından daha çok, sorumlu, mantıklı ve istikrarlı siyasi tercihlere gereksinim olduğunu ifade etti.

Dimitriu, New York'ta "Türk uzlaşmazlığı ve provokasyonuna" karşın, en azından sürecin korunmasının sağlandığını belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı'nın Kıbrıs sorununun özüne girilmesi konusunda ısrarcı olması gerektiğini belirten Dimitriu, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesindeki görüşmelerin arzu edilen sonucun elde edilmesini mümkün kılmayacağını ifade etti.

Kıbrıs Rum tarafının tutumu ve tutarlılığının önemli olduğunu ifade eden Dimitriu, zor durumda bırakılması gerekenin Türkiye ve talepleri olduğunu da savundu.

-Eğitim Bakanı

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu'nun, III. Makarios'un anılması töreninde yaptığı açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in de yer aldığı anma töreninde, Mihailidu , bölünmüşlüğün ülkenin en büyük düşmanı olduğunu savundu.

Mahailidu, 1974 yılının trajik olaylarının ardından, 51 yıl sonra, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi ve bağımsızlık için tüm Kıbrıs halkının adalete erişme, insan haklarının tesis edilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in tüm çabayı, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, 2017 yılında Crans Montana'da kaldığı yerden yeniden başlamasına çevirdiğini ifade eden Mihailidu, çözümün; ülkenin yabancı askerlerden, garantörlük koşullarından ve müdahale haklarından kurtarılması gerektiği şeklindeki bilindik görüşlerini de yineledi.

Mihailidu açıklamasında ayrıca III.Makarios'un "özgür ve refah bir Kıbrıs" vizyonundan da söz etti.

Anma etkinliğinin ardından Makarios'un mezarına çelenk konuldu.