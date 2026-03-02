AKSA SÜPER LİG 20. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin yirminci haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı.

Haftaya lider başlayan CB Gençlik Gücü konuk olduğu Lefke’yi tek golle mağlup ederek haftayı lider olarak tamamladı. Takipçisi Cihangir ise Gönyeli deplasmanından 3 puanla dönerek takibini sürdürdü. Zirvenin diğer takipçisi Doğan Türk Birliği ise konuk olduğu Mesarya deplasmanından farklı mağlup ayrılarak bu sezonki ilk mağlubiyetini alarak zirve yarışından uzaklaştı.

İkinci devreye iyi başlayan Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Esentepe’yi mağlup ederek gücünü bir kez daha göstermiş oldu. Esentepe ise bu yenilgiyle play-out hattına gerilemiş oldu.

İkinci devrenin istikrarsız takımlarından Dumlupınar, play-out hattından uzaklaşmak isteyen Yenicami’ye yenilerek taraftarlarını üzerken, Yenicami haftalar sonra play-out hattından çıkmış oldu.

Ligin bir diğer istikrarsız takımı Çetinkaya konuk ettiği A. Yeşilova’yı tek golle geçerek rahatlarken, sıralamada rakibinin üzerine çıktı.

İkinci devreye iyi başlayan takımlardan Karşıyaka konuk olduğu ikinci devrenin kötü başlangıç yapan takımı K. Kaymaklı’yı mağlup ederek play-out hattından çıkma adına umutlarını iyice artırdı.

Haftanın en zorlu maçında Yeniboğaziçi ile Mormenekşe arasındaki derbinin galibi Yeniboğaziçi oldu ve ikinci devredeki ilk galibiyetini alarak umutlandı.

Süper Ligin 20. haftasında fileler 19 kez havalandı. Maç başına düşen gol ortalaması 2.4 oldu. 19 golün 10’u yerli futbolculardan gelirken, 9 golü ise yabancı oyuncular attı.

Gol krallığı yarışında zirvede olan Ndong Meye bu haftayı boş geçerek 18 golde kalırken, takipçileri Babacar ile Papa Demba da gol atamayarak 15 golde kaldılar.

Bu hafta oynanan 8 maçın üçünü evsahibi takımlar, 5 maçı da deplasman takımları kazandı. Haftada beraberlik yaşanmadı.

Hakemler 2 kez penaltı düdüğü çalarken, 39 sarı kart ve 2 de kırmızı kart gösterdi.

Haftanın Takımı: Mesarya

İlk devreyi ligin dibinde bitiren Mesarya takımı ikinci devrede başlayan çıkışını geçtiğimiz hafta lider GG’yi mağlup ederek, bu hafta ise tek yenilgisiz takım olan Doğan T. Birliği’ni yenmeyi başardı ve play-out hattı dışına çıkma adına umutlarını artırdı.

Haftanın Futbolcusu: Darius Dee Johnson (Yeni Boğaziçi)

Yeniboğaziçi’nin bölge derbisinde Mormenekşe’yi mağlup ettiği mücadelede hem attığı 2 gol hem de maç boyunca takımı adına çok çalışan Darius Dee haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Burcan Cantaş (Yenicami)

Yenicami takımının başında 3. Maçına çıkan teknik direktör Burcan Cantaş takımdaki kenetlenmeyi sağlayarak önemli bir deplasman olan Dumlupınar’dan net bir galibiyet almayı başararak umutlarını artırdı.

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Y.Boğaziçi-Mormenekşe)

Bölge derbisinde karşı karşııya gelen Yeniboğaziçi ile Mormenekşe arasındaki mücadelede maç boyunca yerinde düdükler çalarak, mücadeleye izin vererek ve doğru kartlar göstererek iyi bir maç çıkaran Osman Özpaşa haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kare Ası

Kemal Bağbal(GG), Hanibal Said (Karşıyaka), Hüseyin Deynekli (Mağusa Türk Gücü), Samson Ebuka(Cihangir)

Haftanın Onbiri:

Emre (Yeniboğaziçi), İlker(Karşıyaka), Selçuk(Cihangir), Zihni (MTG), Çağlar(Mesarya), Kenan(MTG), Mehmetali(Yeniboğaziçi), Sercan(Cihangir), Sangare(Yenicami), Andy Okpe(Karşıyaka), Hüseyin Arifoğlu(Yenicami)

Aksa Süper Lig 20. Hafta Toplu Sonuçlar

Gönyeli-Cihangir: 0 – 2

Y.Boğaziçi-Mormenekşe: 2 – 1

Çetinkaya- Alsancak Yeşilova: 1 – 0

Mesarya-Doğan TB: 3 – 0

K.Kaymaklı-Karşıyaka: 0 – 2

Lefke- C.B. G.Gücü: 0 – 1

Dumlupınar - Yenicami: 1 – 2

Esentepe-MTG: 1 – 3

AKSA Süper Lig 21. Hafta Programı

Doğan TB-Lefke

C. B. Gençlik Gücü-Dumlupınar

Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya

Mormenekşe-Mesarya

Yenicami-Esentepe

Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı

Cihangir – Y.Boğaziçi

Karşıyaka – Gönyeli

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

