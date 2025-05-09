Dikmen Gücü Spor Kulübü'nün yeni başkanı Salahattin Çello ve yönetim kurulu üyeleri, göreve gelmelerinin ardından ilk resmi ziyaretlerini Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye gerçekleştirdi.

Ziyaret, kulüp ile belediye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölge gençliğine daha fazla spor olanağı sunulması açısından önemli bir adım oldu.

Ziyarette, kulübün yeni sezon planlamaları detaylı şekilde ele alındı. Özellikle antrenman ve maç sahalarının bakım ve tadilatı ile yenileme çalışmaları gündeme geldi. Yönetim kurulu, sahaların modernize edilerek genç sporcuların daha sağlıklı ortamlarda antrenman yapmasının hedeflendiğini belirtti.

Dikmen bölgesindeki gençlerin spora yönlendirilmesi, amatör sporun desteklenmesi ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ortak etkinlikler düzenlenmesi gibi başlıklar da görüşmede öne çıkan konular arasında yer aldı.

Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yollarından birinin spor olduğunu vurgulayarak, belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını ifade etti.

Başkan Çelebi, yeni yönetime başarılar dileyerek, "Dikmen Gücü sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda gençliğimizin geleceğine yatırım yapan bir oluşumdur. El birliğiyle Dikmen’i hem sportif başarılarla hem de sosyal gelişimle örnek bir belde haline getireceğiz," dedi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı iyi dilekler sunulurken, kulüp ve belediye arasında yakın iş birliğiyle yürütülecek projeler için ortak çalışma sözü verildi.