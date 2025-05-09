Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada hakem Burak Pakkan görev yaptı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 44'te Mert Müldür, 60'da Milan Skriniar, 87'de En-Nesyri ile 90+4'te Oğuz Aydın kaydetti.
Ömer Faruk'un ilk golü Fenerbahçe'ye
Başakşehir'in tek sayısı 90+1'de Ömer Faruk Beyaz'dan geldi. Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir formasıyla ilk golünü altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı attı.
Öte yandan Başakşehir, 20. dakikada Piatek ile penaltı atışından yararlanamadı.
İki isim Eyüpspor'a karşı yok
Fenerbahçe'de mücadeleyi sarı kartla tamamlayan Sofyan Amrabat ile İsmail Yüksek, ikas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 78'e yükseltti. RAMS Başakşehir ise 51 puanda kaldı.