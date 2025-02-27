Gönyeli-Güzelyurt ana yolunda, Arda Market’e gelmeden yaklaşık 500 metre geride meydana gelen kazada, yol kenarında duran GS110 plakalı araca tır çarptı.
Dün saat 10.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 1-2’nci kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi.
32 yaşındaki Okan Büken yönetimindeki NY 706 plakalı TIR, Güzelyurt istikametine doğru seyir halindeyken, bariyer çalışmaları nedeniyle yolda bulunan trafik konilerine çarpmamak için sol şeride geçtiği sırada, GS 110 plakalı salon araca çarptı.
Salon aracın sürücüsü 73 yaşındaki Orhan Tamgümüş kazada yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Tamgümüş’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.