Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 09:20 sıralarında Ali Rıza Efendi Caddesi’nde meydana geldi.
UE 481 plakalı kamyon aracı kuzey istikametine doğru kullanan 36 yaşındaki Soner Dursun, Yzb Tekin Yurdabak Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametinden gelen 26 yaşındaki Mehmet Büyükkabakçı yönetimindeki ML 451 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan ML 451 plakalı araç, trafik adası içerisindeki reklam panosuna vurdu.
Kaza sonucu yaralanan ML 451 plakalı araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alındı.