Fileleftheros gazetesine göre, Rum Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politikalar Müsteşarı Dr.Nikodomos Damianu basın toplantısı düzenleyerek uygulamayı tanıttı ve programın vatandaşlara dijital kolaylıklar ve devlet olanaklarının geliştirilmesini sağlayacağını ifade etti.

Program çerçevesinde, “Dijital Vatandaş” uygulamasıyla birlikte gov.cy hükümet portalı ve “Dijital Asistan” programının da hayata geçirileceğini ifade eden Damianu hükümet portalı gov.cy ve “Dijital Asistan’”ın 18 Aralık itibarıyla kullanıma sunulacağını belirtti.

Damianu, bu programın, hükümet portalı gov.cy, mobil cihazlar için “Dijital Vatandaş”, “Dijital Asistan” ve elektronik kimlik kartı (eID) IDme.cy gibi hizmetlerden oluştuğunu da ifade etti.

Elektronik kimlik uygulamasının(eID) 2025 Ocak ayının ilk yarısında başvuruları almaya başlayacağını söyleyen Damianu, zaten kullanımda olan gov.cy portalının geliştirildiğini ve bugün, 88’i yeni nesil dijital sistem olan 427 kamu hizmetine erişim sağladığını belirtti.

“Dijital Vatandaş” uygulamasının ilk aşamada kimlik kartı, ehliyet ve araç muayene belgelerinin dijital kopyalarını destekleyeceğini ifade eden Damianu, uygulamayı şu ana kadar 10 bin kişinin indirdiğini ve bu sayının artmasını beklediklerini ayrıca uygulamaya zamanla daha fazla resmi belgenin de ekleneceğini söyledi.

Damianu, uygulamaya 16 yaş üstü gençler ile Güney Kıbrıs’ta ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların da erişiminin sağlanacağını belirtti.

Damianu Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki dijital belgelerin karşılıklı tanınması amacıyla “Gov Gr Wallet” uygulamasının da devreye sokulacağını ifade etti.

Damianu 18 Aralık 2024’ten itibaren gov.cy portalı aracılığıyla kullanıma sunulacak olan “Dijital Asistan’”ın yapay zekâ tabanlı bir araç olarak vatandaşların sorularını yanıtlayacağını ve 7/24 hizmet vereceğini belirtti.

Damianu, bu asistanın, Güney Kıbrıs sektöründe yapay zekâ teknolojilerini kullanan ilk dijital platform olduğuna da dikkati çekti.

Uygulamanın kullanımının; “ChatGPT” (yapay zekâya dayalı sohbet robotu) gibi diğer uygulamalara benzediğini belirten Damianu, vatandaşların “Dijital Asistan"a sorular sorabileceğini ve bu uygulamanın da yanıt vereceğini belirtti.

Damianu uygulamanın, Yunanca, İngilizce ve “Greeklish” (Yunancanın Latin alfabesiyle yazılması) şeklinde konuşabileceğini de ifade etti.