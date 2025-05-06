Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine KTFF Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, KTFF BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, Başkanvekili Turgay Çağer ve kurul üyesi Alper Aligüllü katıldı.
Gerçekleşen kura çekimi sonunda ilk hafta maçları şöyle;
1.GRUP
Yedidalga SK – Serhatköy SK
Gayretköy GSK – Zümrütköy SK
Akçay SK – Doğancı SK
2.GRUP
Akdeniz KSD – Atoll Kayalar SK
T. Ersalıcı Tepebaşı SK – Çamlıbel SKD
Göksu SD – Eurocoast Saka SK
Bellapais Tatlısu HOSK (Bay)
3.GRUP
Gaziköy SK – Pınarbaşı ÇSK
Devcar Alayköy GSK – Yenikent Perçinci SK
Dika SK – Lefkoşa SKD
Balıkesir SK (Bay)
4.GRUP
Akdoğan SK – Mutluyaka HSK
Çayönü SK – Yenişehir SK
Korkuteli GD – Pergama SD
Alaniçi YSK (Bay)
5.GRUP
1461 İskele Trabzonspor – Civisil Ardahan SK
Boğaziçi SK – Ötüken TKOSK
Gönendere ŞSKSK – Serdarlı GB
6. GRUP
Tatlısu Seracılar GSK – Büyükkonuk SD
Ergazi GSK – Kumyalı SK
Yarköy PGSK – Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK