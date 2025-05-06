Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine KTFF Genel Sekreter Yrd. ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, KTFF BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir, Başkanvekili Turgay Çağer ve kurul üyesi Alper Aligüllü katıldı.

Gerçekleşen kura çekimi sonunda ilk hafta maçları şöyle;

1.GRUP

Yedidalga SK – Serhatköy SK

Gayretköy GSK – Zümrütköy SK

Akçay SK – Doğancı SK

2.GRUP

Akdeniz KSD – Atoll Kayalar SK

T. Ersalıcı Tepebaşı SK – Çamlıbel SKD

Göksu SD – Eurocoast Saka SK

Bellapais Tatlısu HOSK (Bay)

3.GRUP

Gaziköy SK – Pınarbaşı ÇSK

Devcar Alayköy GSK – Yenikent Perçinci SK

Dika SK – Lefkoşa SKD

Balıkesir SK (Bay)

4.GRUP

Akdoğan SK – Mutluyaka HSK

Çayönü SK – Yenişehir SK

Korkuteli GD – Pergama SD

Alaniçi YSK (Bay)

5.GRUP

1461 İskele Trabzonspor – Civisil Ardahan SK

Boğaziçi SK – Ötüken TKOSK

Gönendere ŞSKSK – Serdarlı GB

6. GRUP

Galatasaray'da hedef çifte kupa Galatasaray'da hedef çifte kupa

Tatlısu Seracılar GSK – Büyükkonuk SD

Ergazi GSK – Kumyalı SK

Yarköy PGSK – Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK