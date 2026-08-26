Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen KTSYD Kupası’nda Küçük Kaymaklı ile Yenicami, Perşembe akşamı Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak ve BRTK’dan canlı yayımlanacak final öncesinde iki takımın da hedefi kupayı 7. kez müzesine götürerek Baf Ülkü Yurdu’nun rekoruna ortak olmak.

DÜDÜK KATMER’DE

Maçı başarılı hakem İbrahim Katmer yönetecek. İbrahim Katmer’in yardımcılıklarını Rüya Sakallı ve Rıdvan Çetinkaya yapacak. 4. hakemlik görevini ise Cenk Aras Özfuttu yapacak.

GÜNEY TARAFI YENİCAMİ, KUZEY TARAFI KAYMAKLI

Geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında Yenicami ve Küçük Kaymaklı yedek kulübeleri ile taraftarların oturacağı tribünler de netleştirildi. Buna göre iki kulüp idarecileri kendi arasında yaptığı anlaşma neticesinde Yenicami yedek kulübesi ve taraftarları kantinin de bulunduğu güney tarafında yer alacak, Küçük Kaymaklı yedek kulübesi ve taraftarları ise kuzey tarafında bulunacaklar.