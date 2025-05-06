AKSA Birinci Lig ekiplerinden Serveroğlu Geçitkale’de başkan Ahmet Kadı yaptığı açıklamada yeni sezonda göreve devam etmeyeceğini, bayrağı başka arkadaşlara devretmek istediğini ifade etti. Ligi 44 puanla 8. sırada tamamlayan Serveroğlu Geçitkale’de başarılı bir başkanlık dönemi geçiren Ahmet Kadı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

“6 sezondan beri her zaman yanımda olan arkadaşlarımla birlikte başkanlık görevini yürütmekteyim. BTM’den başladığımız mücadelemizde takımımızı 1. Lig’in kalıcı bir kulübü yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak artık sağlığım görev yapmama engel olacak bir noktaya geldi. Ciddi sağlık soruları yaşamaya başladım. Bu nedenle yeni sezonda göreve devam etmeyi düşünmüyorum. Bayrağı yeni arkadaşlara gönül rahatlığı ile devredeceğim. Geçitkale benim için hayatımda çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle görevde olmasam da maddi manevi her zaman kulübümüze destek olmaya devam edeceğim. Görev sürem boyunca bana destek olan yardım eden tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, taraftarlarımıza, formamızı terleten tüm futbolcularımıza ve teknik heyetlerimize, sponsorumuz Serveroğlu şirketine ve Geçitkale/Serdarlı Belediyesi ile başkanı Halil Kasım’a çok teşekkür ediyorum.”