Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de 2025-2026 Futbol Sezonu grupları, statüsü ve sezon planlaması belli oldu. Buna göre daha 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde başlayacak olan Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de bu sezon 42 takım 7 grupta mücadele edecek.

Ligde transfer ve tescil dönemi 21 Nisan-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşirken, ara transfer dönemi 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında olacak. 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde başlayacak olan ligde 4.hafta ve 8.hafta karşılaşmaları hafta arası oynanırken, grup maçları 4-5 Temmuz 2026’da tamamlanacak. 2. Tur ve Final müsabakaları ise 11-12 Temmuz ve 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.

Ligde 42 takım 7 farklı grupta mücadele ederken gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlarla tüm grupların en iyi 2 grup üçüncüsü adını 2. Tur’a yazdıracak. 2. Tur’da seri başı takımların ev sahipliğinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanırken, kazanan ekipler adını finale yazdıracak. Final müsabakalarını kazanan 4 takım adını BTM 1.Lig’e yazdıracak. 2. Tur’da seri başları 7 grup lideri ve tüm grupların en iyi grup ikincisi olacak.

SEZON PLANLAMASI

1.HAFTA: 16-17 MAYIS 2026

2.HAFTA: 23-24 MAYIS 2026

3.HAFTA: 30-31 MAYIS 2026

4.HAFTA: 2-3-4 HAZİRAN 2026 (HAFTA ARASI)

5.HAFTA: 6-7 HAZİRAN 2026

6.HAFTA: 13-14 HAZİRAN 2026

7.HAFTA: 20-21 HAZİRAN 2026

8.HAFTA: 23-24-25 HAZİRAN 2026 (HAFTA ARASI)

9.HAFTA: 27-28 HAZİRAN 2026

10.HAFTA: 4-5 TEMMUZ 2026

2.TUR: 11-12 TEMMUZ 2026

FİNAL: 18-19 TEMMUZ 2026

GRUPLAR

1.GRUP

AKÇAY SK

BOSTANCI BAĞCIL SK

DOĞANCI SK

GAYRETKÖY GSK

YEDİDALGA SK

ZÜMRÜTKÖY SK

2.GRUP

ALAYKÖY GENÇLİK SK

DEMİRHAN SK

DİKA SK

GAZİKÖY SK

LEFKOŞA SKD

SERHATKÖY SK

3.GRUP

AKDENİZ KSD

ÇAMLIBEL SK

GÖKSU SD

KAYALAR SK

SAKA SK

YEŞİLTEPE ILGAZ SD

4.GRUP

AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ

ALİ CAN GÜL AKADEMİSİ

BAHÇELİ SK

DAĞYOLU TSK

TAŞKENT TSK

TATLISU SERACILAR GSK

5.GRUP

ÇAYÖNÜ SK

KORKUTELİ SD

MUTLUYAKA HSK

PERGAMA SD

SİNDE ASK

YENİŞEHİR SK

6.GRUP

1461 İSKELE TRABZONSPOR

AKOVA VUDA TÇB

BOĞAZİÇİ SK

CİVİSİL SK

GÖNENDERE ŞSKSK

SERDARLI GB

7.GRUP

BAFRA SK

BÜYÜKKONUK SD

ERGAZİ GSK

KUMYALI SK

MEHMETÇİK TÇBSK

YEDİKONUK SK