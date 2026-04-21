Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de 2025-2026 Futbol Sezonu grupları, statüsü ve sezon planlaması belli oldu. Buna göre daha 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde başlayacak olan Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de bu sezon 42 takım 7 grupta mücadele edecek.
Ligde transfer ve tescil dönemi 21 Nisan-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşirken, ara transfer dönemi 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında olacak. 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde başlayacak olan ligde 4.hafta ve 8.hafta karşılaşmaları hafta arası oynanırken, grup maçları 4-5 Temmuz 2026’da tamamlanacak. 2. Tur ve Final müsabakaları ise 11-12 Temmuz ve 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.
Ligde 42 takım 7 farklı grupta mücadele ederken gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlarla tüm grupların en iyi 2 grup üçüncüsü adını 2. Tur’a yazdıracak. 2. Tur’da seri başı takımların ev sahipliğinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanırken, kazanan ekipler adını finale yazdıracak. Final müsabakalarını kazanan 4 takım adını BTM 1.Lig’e yazdıracak. 2. Tur’da seri başları 7 grup lideri ve tüm grupların en iyi grup ikincisi olacak.
SEZON PLANLAMASI
1.HAFTA: 16-17 MAYIS 2026
2.HAFTA: 23-24 MAYIS 2026
3.HAFTA: 30-31 MAYIS 2026
4.HAFTA: 2-3-4 HAZİRAN 2026 (HAFTA ARASI)
5.HAFTA: 6-7 HAZİRAN 2026
6.HAFTA: 13-14 HAZİRAN 2026
7.HAFTA: 20-21 HAZİRAN 2026
8.HAFTA: 23-24-25 HAZİRAN 2026 (HAFTA ARASI)
9.HAFTA: 27-28 HAZİRAN 2026
10.HAFTA: 4-5 TEMMUZ 2026
2.TUR: 11-12 TEMMUZ 2026
FİNAL: 18-19 TEMMUZ 2026
GRUPLAR
1.GRUP
AKÇAY SK
BOSTANCI BAĞCIL SK
DOĞANCI SK
GAYRETKÖY GSK
YEDİDALGA SK
ZÜMRÜTKÖY SK
2.GRUP
ALAYKÖY GENÇLİK SK
DEMİRHAN SK
DİKA SK
GAZİKÖY SK
LEFKOŞA SKD
SERHATKÖY SK
3.GRUP
AKDENİZ KSD
ÇAMLIBEL SK
GÖKSU SD
KAYALAR SK
SAKA SK
YEŞİLTEPE ILGAZ SD
4.GRUP
AKDENİZ SPOR BİRLİĞİ
ALİ CAN GÜL AKADEMİSİ
BAHÇELİ SK
DAĞYOLU TSK
TAŞKENT TSK
TATLISU SERACILAR GSK
5.GRUP
ÇAYÖNÜ SK
KORKUTELİ SD
MUTLUYAKA HSK
PERGAMA SD
SİNDE ASK
YENİŞEHİR SK
6.GRUP
1461 İSKELE TRABZONSPOR
AKOVA VUDA TÇB
BOĞAZİÇİ SK
CİVİSİL SK
GÖNENDERE ŞSKSK
SERDARLI GB
7.GRUP
BAFRA SK
BÜYÜKKONUK SD
ERGAZİ GSK
KUMYALI SK
MEHMETÇİK TÇBSK
YEDİKONUK SK