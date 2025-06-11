Süper Lige geri dönen Küçük Kaymaklı camiasında son günlerde başkanlık süreciyle ilgili yaşanan gelişmeler üzerine, kulübün köklü taraftarlarından ve kamuoyunda ismi başkan adayları arasında geçen Mehmet Aktunç, yazılı bir açıklama yaparak sürece ilişkin netlik sağladı.

Aktunç, kendisine babadan kalan miras olan K.Kaymaklı için başkanlık konusunda isminin geçmesinin bir gurur olduğunu ancak şu an yaşadığı iş yoğunluğu dolayısıyla bu görevi üstlenemeyeceğini ifade etti.

Mehmet Aktunç’un açıklaması şöyle:

“KÜÇÜK KAYMAKLI CAMİASINA AÇIKLAMAMDIR

Küçük Kaymaklı, bana babamdan kalan en değerli miraslardan biridir. Kendimi bildim bileli, bu kulübün bir parçası oldum; bazen saha kenarında, bazen tribünde, bazen de yönetimlerle dayanışma içinde, her zaman yeşil-siyahlı renklere gönülden bağlı kalarak.

Takımımızın Süper Lig’e yükselmesinin ardından başlayan başkanlık arayışı çerçevesinde, benimle de görüşmeler yapıldı. Bu, benim için büyük bir gurur ve onur kaynağıdır. Ancak; halihazırda Kalkınma Bankası’nda üstlendiğim kritik görev, içinde bulunduğum yoğun iş temposu ve siyasi sorumluluklarım, canım kadar sevdiğim kulübüme bu aşamada başkanlık düzeyinde katkı koymamı ne yazık ki mümkün kılmamaktadır. Mevcut yoğunluğum, fayda yerine zarar getirme riskini doğurabilir. Bu da ne şahsımın ne de camiamızın arzu edeceği bir durumdur.

Şunu da özellikle belirtmek isterim ki; Küçük Kaymaklı’ya başkan olma hayalim çocukluğumdan bu yana içimde taşıdığım bir idealdir. Gün gelir, şartlar olgunlaşır, o hayal mutlaka gerçekleşir.

Bugün için, taraftar kimliğimle yeni seçilecek yönetime tam destek vereceğim. Özellikle tesisleşme konusunda, bir mimar olarak elimden gelen her türlü katkıyı koyacağım. Aynı zamanda gücüm oranında maddi destekle de takımımızın yanında olacağım.

Bu açıklamayı yapma gereği duydum çünkü bazı haber kanallarında başkanlığı kabul ettiğime dair yanıltıcı haberler yer aldı. Oysa bu süreç, yalnızca yapılan bir teklifi değerlendirme ve fikir alışverişinden ibaretti. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı kamuoyuyla paylaşıyorum.

Küçük Kaymaklı’nın bir neferi olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim.”