Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 4. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

KIRMIZI GRUP

29 KASIM CUMARTESİ

Türkmenköy – Çanakkale, Mehmetali Toker Stadı, Saat:10.45, Furkan Türk

Dipkarpaz – Tuzlaspor, Dipkarpaz Stadı, Saat:14.00, Serkan Özdenkci

Vadili – Güvercinlik, 14 Ağustos Stadı, Saat:10.45, Mehmet Volkan Çelik

30 KASIM PAZAR

Dikmen Gücü – Dörtyol, Dr Fazıl Küçük Stadı, Saat:10.45, Halil Atlar

Akdoğan (BAY)

BEYAZ GRUP

29 KASIM CUMARTESİ

Ortaköy – Pınarbaşı, İrsen Küçük Stadı, Saat:10.45, Mustafa Çukur

Gaziveren – Ozanköy, Hüseyin Özkorkut Stadı, Saat: 14.00, Burak Yiğit

30 KASIM PAZAR

Ağırdağ Boğaz – Denizli, Ahmet Dayı Stadı, Saat:10.45, Emir Turalı

Bellapais Tatlısu – Girne Halk Evi, Arkın Bellapais Stadı, Saat:10.45, Cenk Aras Özfuttu

Tepebaşı – Karaoğlanoğlu, Turgay Ersalıcı Stadı, Saat:10.45, Mehmet Volkan Çelik