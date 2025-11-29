Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 4. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
KIRMIZI GRUP
29 KASIM CUMARTESİ
Türkmenköy – Çanakkale, Mehmetali Toker Stadı, Saat:10.45, Furkan Türk
Dipkarpaz – Tuzlaspor, Dipkarpaz Stadı, Saat:14.00, Serkan Özdenkci
Vadili – Güvercinlik, 14 Ağustos Stadı, Saat:10.45, Mehmet Volkan Çelik
30 KASIM PAZAR
Dikmen Gücü – Dörtyol, Dr Fazıl Küçük Stadı, Saat:10.45, Halil Atlar
Akdoğan (BAY)
BEYAZ GRUP
29 KASIM CUMARTESİ
Ortaköy – Pınarbaşı, İrsen Küçük Stadı, Saat:10.45, Mustafa Çukur
Gaziveren – Ozanköy, Hüseyin Özkorkut Stadı, Saat: 14.00, Burak Yiğit
30 KASIM PAZAR
Ağırdağ Boğaz – Denizli, Ahmet Dayı Stadı, Saat:10.45, Emir Turalı
Bellapais Tatlısu – Girne Halk Evi, Arkın Bellapais Stadı, Saat:10.45, Cenk Aras Özfuttu
Tepebaşı – Karaoğlanoğlu, Turgay Ersalıcı Stadı, Saat:10.45, Mehmet Volkan Çelik