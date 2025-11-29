Mağusa Spor Derneği tarafından geleneksel olarak organize edilen mücadele ve dostluk turnuvası oynanan final karşılaşması ile tamamlandı. Kıbrıs siyasetinin önemli isimlerinden eski milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı merhum Sonay Adem anısına Mağusa Spor Derneği tarafından yedinci kez düzenlenen mücadele ve dostluk turnuvası 25-26 Kasım 2025 tarihleri arasında yapıldı. İki gece boyunca süren 7. Sonay Adem Mücadele ve dostluk turnuvasında karşılaşmalar dostluk ve centilmenlik atmosferinde gerçekleşti.

YARI FİNAL

Mağusa Spor Derneği tarafından yedinci kez gerçekleştirilen merhum Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvası ilk gece yarı final karşılaşmaları oynandı. Gazimağusa Maraş Necip Halil Kartal Stadında oynanan karşılaşmaların açılış maçında Kırklareli 39 Masterleri rakibi Kosova Lumbardhı Masterleri’ni 2-1 mağlup etti. Gecenin ikinci karşılaşmasında Mağusa Spor Derneği Masterleri rakibi Maraş Masterleri’ni 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

ŞAMPİYON MAĞUSA SPOR DERNEĞİ MASTERLERİ

Gazimağusa Maraş Necip Halil Kartal Stadında oynanan 7. Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvası final karşılaşmasında Mağusa Spor Derneği Masterleri rakibi Kırklareli 39 Masterleri’ni 1-0 mağlup ederek turnuva şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Maraş Masterleri rakibi Kosova Lumbardhı Masterleri’ni 3-0 mağlup ederek üçüncü oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

7. Sonay Adem Mücadele ve dostluk turnuvası üçüncülük ve final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemlere plaketleri merhum Sonay Adem’in kızı Ìzel, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Mağusa Spor Derneği başkanı Osman Nalbantoğlu, yönetici Kerem Eti tarafından verildi.