KIRMIZI GRUP
4 Ocak 2025, Cumartesi
14.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pile-NC Dörtyol
14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-Yenierenköy
5 Ocak 2025, Pazar
14.00 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-Düzova
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-GG Akova Vuda
14.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı BT Güvercinlik-UG Tuzlaspor
BEYAZ GRUP
4 Ocak 2025, Cumartesi
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-A.Gaziveren
14.00 Doğancı Emek Stadı Denzli-Karaoğlanğlu
5 Ocak 2025, Pazar
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Girne H.Evi
14.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı TE Dikmen Gücü-Ağırdağ Boğaz