1.GRUP

6 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Gayretköy Sahası Gayretköy-Serhatköy (İbrahim Katmer)

18.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı Yedidalga-Doğancı (Abdulkadir Karadağ)

2.GRUP

BUGÜN

Chapter One Göksu-Çamlıbel: 3 – 3

T.Ersalıcı Tepebaşı-Atoll Kayalar:2 – 0

Akdeniz KSD-Bellapais Tatlısu: 0 – 2

3.GRUP

BUGÜN

DİKA-Yenikent Perçinci: 10 – 1

Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de haftanın programı
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de haftanın programı
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Devcar Alayköy-Pınarbaşı:1 – 6

Balıkesir-Lefkoşa SKD: 2 – 1

4.GRUP

BUGÜN

Çayönü-Mutluyaka: 3 – 1

Alaniçi-Pergama : 0 – 11

6 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Korkuteli-Yenişehir (Abdullah Genç)

5.GRUP

6 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Geçitkale Stadı Boğaziçi-Civisil Ardahan (Ferhat Tuna)

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Serdarlı (Mehmet V.Çelik)

18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı Gönendere-Ötüken (Serdar Gürpınar)

6.GRUP

BUGÜN

Ergazi-Büyükkonuk: 3 – 1

6 Temmuz 2025, Pazar

18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı Tatlısu Seracılar-Çalıkuşu Grup Yedikonuk (Burak Mandıralı)

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Yarköy-Kumyalı (Fatih Bardakçıoğlu)