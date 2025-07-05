1.GRUP
6 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Gayretköy Sahası Gayretköy-Serhatköy (İbrahim Katmer)
18.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı Yedidalga-Doğancı (Abdulkadir Karadağ)
2.GRUP
BUGÜN
Chapter One Göksu-Çamlıbel: 3 – 3
T.Ersalıcı Tepebaşı-Atoll Kayalar:2 – 0
Akdeniz KSD-Bellapais Tatlısu: 0 – 2
3.GRUP
BUGÜN
DİKA-Yenikent Perçinci: 10 – 1
Devcar Alayköy-Pınarbaşı:1 – 6
Balıkesir-Lefkoşa SKD: 2 – 1
4.GRUP
BUGÜN
Çayönü-Mutluyaka: 3 – 1
Alaniçi-Pergama : 0 – 11
6 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Korkuteli-Yenişehir (Abdullah Genç)
5.GRUP
6 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Geçitkale Stadı Boğaziçi-Civisil Ardahan (Ferhat Tuna)
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Serdarlı (Mehmet V.Çelik)
18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı Gönendere-Ötüken (Serdar Gürpınar)
6.GRUP
BUGÜN
Ergazi-Büyükkonuk: 3 – 1
6 Temmuz 2025, Pazar
18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı Tatlısu Seracılar-Çalıkuşu Grup Yedikonuk (Burak Mandıralı)
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı Yarköy-Kumyalı (Fatih Bardakçıoğlu)