Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), pazartesi günü öğrenci taşımacılığının başlamayacağını belirtti.

Kar-İş ve KTTTB adına yazılı açıklama yapan Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin, öğrenci taşımacılığındaki sorunların çözümü için cuma gününe kadar süre talep ettiğini ancak herhangi bir çözüm, öneri veya resmî belge sunmadığını kaydetti.

Topaloğlu, gerekli protokol ve yasal sözleşme zemini oluşturuluncaya kadar öğrenci taşımacılığına başlanmayacağını, yaşanan sürecin sorumlusunun ise Maliye Bakanlığı olduğunu savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri ile toplu taşımacılar birliklerinin temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiğini anımsatan Topaloğlu, toplantıda, öğrenci taşımacılığına ilişkin kriterlerin belirlenmesi amacıyla devlet tarafından yeni bir çalışma yapılacağının belirtildiğini ve söz konusu çalışmanın hazırlanması için de cuma gününe kadar süre istendiğini kaydetti.

Toplantının ardından hazırlanacak çalışmanın ve çözüm önerilerinin taşımacılara bildirileceğinin aktarıldığını kaydeden Topaloğlu, taşımacıların ise süreç devam ederken öğrencilerin yasal ve güvenli bir zeminde taşınabilmesi için ön protokol imzalanmasını talep ettiklerini belirtti.

Topaloğlu, protokolde, ek sözleşmelerin hazırlanacağının açıkça güvence altına alınmasının istediklerini, gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda taşımacıların iyi niyet göstergesi olarak öğrenci taşımacılığına başlayabileceklerini bildirdiklerini aktardı.

Cuma günü kamu mesaisinin sona ermesine rağmen taraflara herhangi bir çözüm, öneri veya resmî belge iletilmediğini söyleyen Topaloğlu, taşımacıların, öğrenci taşımacılığının sürdürülebilir ve güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekli yasal zeminin oluşturulmasını beklediğini vurguladı.

Topaloğlu, gerekli protokol ve yasal sözleşme zemini oluşturuluncaya kadar pazartesi günü de öğrenci taşımacılığına başlamama kararlarının devam edeceğini yineleyerek, taşımacıların taleplerini açıkladı.

Kar-İş ve KTTTB çözüm için temel beklentilerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Ön protokolün imzalanması, ek sözleşmelerin hazırlanacağının güvence altına alınması, öğrenci taşımacılığı kriterlerinin netleştirilmesi, ödeme süreçlerinin belirlenmesi, taşıma fiyatlarının düzenlenmesi, öğrenci sayıları ve güzergâhların netleştirilmesi ile taşımacılığın yasal ve güvenli bir zemine oturtulması.”