Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Eylül 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye "73181" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerimizden Murat Yayman tarafından satılan bilete çıktı.

Sıradaki çekiliş 30 Eylül’de

30 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Gerçekleştirilecek olan çekilişin bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.

4,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

73181

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04947

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04467

68855

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

48535

66375

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

30695

43454

45726

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14746

16793

29764

36101

74285

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11072

13315

29687

33465

34578

42196

54181

69513

69971

75868

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16278

19185

26948

34527

35449

36737

37789

46376

61378

72611

2,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

03181

13181

23181

33181

43181

53181

63181

70181

71181

72181

73081

73101

73111

73121

73131

73141

73151

73161

73171

73180

73182

73183

73184

73185

73186

73187

73188

73189

73191

73281

73381

73481

73581

73681

73781

73881

73981

74181

75181

76181

77181

78181

79181

Son 2 Rakamına Göre 500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

75

95

Son 1 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

7