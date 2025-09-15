Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Eylül 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye "73181" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerimizden Murat Yayman tarafından satılan bilete çıktı.
Sıradaki çekiliş 30 Eylül’de
30 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Gerçekleştirilecek olan çekilişin bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.
4,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
73181
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04947
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04467
68855
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48535
66375
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
30695
43454
45726
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14746
16793
29764
36101
74285
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11072
13315
29687
33465
34578
42196
54181
69513
69971
75868
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16278
19185
26948
34527
35449
36737
37789
46376
61378
72611
2,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
03181
13181
23181
33181
43181
53181
63181
70181
71181
72181
73081
73101
73111
73121
73131
73141
73151
73161
73171
73180
73182
73183
73184
73185
73186
73187
73188
73189
73191
73281
73381
73481
73581
73681
73781
73881
73981
74181
75181
76181
77181
78181
79181
Son 2 Rakamına Göre 500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
75
95
Son 1 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
7