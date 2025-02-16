Devlet Piyangosu'nun dünkü çekilişinde 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye "67414" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye isabet eden bilet Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satıldı.

8 Mart çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL

8 Mart 2025’de yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL olacak. Biletler 200 TL’ye yarından itibaren satışa sunulacak.

Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği kaydedildi ve “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” denildi.

KAZANAN NUMARALARIN LİSTESİ

1,750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

67414

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15413

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03551

55277

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05237

37134

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08287

12622

74560

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13043

28977

47011

60230

69477

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00080

02712

15659

34242

39468

40023

44073

60105

72029

79864

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03254

14193

25873

26936

34555

38630

38907

60845

69168

74271

1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07414

17414

27414

37414

47414

57414

60414

61414

62414

63414

64414

65414

66414

67014

67114

67214

67314

67404

67410

67411

67412

67413

67415

67416

67417

67418

67419

67424

67434

67444

67454

67464

67474

67484

67494

67514

67614

67714

67814

67914

68414

69414

77414

Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14

35

Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

5