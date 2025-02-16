Devlet Piyangosu'nun dünkü çekilişinde 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye "67414" numaralı bilete isabet etti.
Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye isabet eden bilet Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satıldı.
8 Mart çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL
8 Mart 2025’de yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL olacak. Biletler 200 TL’ye yarından itibaren satışa sunulacak.
Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği kaydedildi ve “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” denildi.
KAZANAN NUMARALARIN LİSTESİ
1,750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
67414
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15413
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03551
55277
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05237
37134
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08287
12622
74560
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13043
28977
47011
60230
69477
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00080
02712
15659
34242
39468
40023
44073
60105
72029
79864
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03254
14193
25873
26936
34555
38630
38907
60845
69168
74271
1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07414
17414
27414
37414
47414
57414
60414
61414
62414
63414
64414
65414
66414
67014
67114
67214
67314
67404
67410
67411
67412
67413
67415
67416
67417
67418
67419
67424
67434
67444
67454
67464
67474
67484
67494
67514
67614
67714
67814
67914
68414
69414
77414
Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14
35
Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
5