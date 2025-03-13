Süper Lig ekibi Yenicami’nin yeni teknik direktörü Sedat Devecioğlu ve ekibi dün ilk antrenmanını gerçekleştirerek göreve başladı.

Başkan Ahmet Gençosman’ın istifası sonrasından görevden ayrılan Turgay Kara’nın yerine Yenicami teknik direktörü olarak görevi kabul eden Sedat Devecioğlu takımı ile ilk idmanını dün saat 16:00’da Göçmenköy sahasında gerçekleştirdi.

Çok ani olan bir gelişme eski yönetimin istifa kararı sonrası yeni yönetimle yapılan istişare sonrasında göreve gelmesi konusunda istenç olduğunu ifade eden Devecioğlu, Yenicami’yi bu noktada görmeye alışık olmasak da kendisinin buraya uzun vadeli geldiğini ifade etti.

Başkan adayı Ali Vehid’in kendisini araması ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Devecioğlu, “Ben de hiç bu kadar hızlı olabileceğini düşünmemiştim. Başkan görüşmeye bizim son şampiyon teknik adamımız sensin diye başladığında işin duygusal boyutu bizde ağır bastı. Belki başka takımdan bu durumda böyle bir teklif gelseydi bu kadar rahatlıkla kabul etmeyebilirdim ama Yenicami denince bizim için duygusallık ağır basıyor” ifadelerini kullandı.

Çok uzun bir iş sürecinin önlerinde olduğunu ifade eden Sedat Deveceioğlu, Yenicami’yi eski günlerine ve zirveye oynayan bir takım noktasına getirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.