Çalkantılı günler geçiren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 2. sırada yer alan Fenerbahçe'yi konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan ve karşılıklı ataklarla geçen derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Dev mücadelede eşitliği Beşiktaş adına 73. dakikada sürpriz bir isim bozdu.

Sezon başında gözden çıkarılan ve çok az forma şansı bulan Alex Oxlade-Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına yerden gönderdiği top, önce Mert Müldür'ün ayağının altına çarptı. Immobile, altıpasın önünde meşin yuvarlağa topuğuyla dokunmak istedi. İtalyan oyuncunun müdahale edemediği top, uzak direğin yanından filelerle buluştu: 1-0.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes 90+6'da ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, ezeli rakibini 1-0 yendi. 5 hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, puanını 25'e çıkardı.

5 haftalık galibiyet hasreti sona eren ve zirve yarışında yara alan Fenerbahçe ise 32 puanda kaldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 4 maçlık aradan sonra Fenerbahçe'yi iç sahada mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, sahasında Fenerbahçe'ye karşı bu maçtan önceki son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla almıştı.

Serdar Topraktepe ikinci derbisinde sevindi

Bu arada Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci derbisine çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar, geride kalan sezon da iki dönem takımın başında bulunan Serdar Topraktepe yönetiminde tüm kulvarlarda 14. maçına çıktı.