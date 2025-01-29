Hentbol Büyükler Ligi Derviş Mişon Kupası’nda erkekler finalistlerinden sonra dün akşam kadınlarda da finalistler belirlendi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaların ardından Miracle Esentepe ve UKÜ takımları adını finale yazdırdı.

Esentepe – UKÜ finali

Gecenin ilk karşılaşmasında UKÜ ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi DİGEM karşısında 15-9 önde kapatan UKÜ karşılaşmayı da 36-16 galip kapatarak adını finale yazdırdı.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise Miracle Esentepe ile Şahlan takımları karşılaştı. İlk devreyi 19-8 önde kapatan Miracle Esentepe mücadeleden den 33-26 galip ayrılarak finalde UKÜ’nün rakibi oldu. Bu maçlarla birlikte Cuma akşamı erkeklerde UKÜ – GG, kadınlarda ise Miracle Esentepe – UKÜ finali oynanacak.