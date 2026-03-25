Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı bazı odalar 21, 22 ve 23 Mart Dünya Orman, Su ve Meteoroloji günleri nedeniyle basın toplantısı düzenleyerek ülkede bu alanlarda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Odalar ülkede su politikası ve su yönetiminde eksiklikler olduğunu savunarak; yağmur sularının biriktirilip depolanmasının önemine işaret etti. Odalar atık suların yeniden kullanımının değerlendirilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

KTMMOB Genel Sekreteri Görkem Çelik, yetkililere statükodan kurtulma ve toplum yararına ülkenin teknik aklı olan odaları süreçlere daha fazla dahil etme çağrısında bulundu.

Çelik, yağmur sularının elde tutulamaması depolanamaması veya denize akmasının önlenmesi, aynı zamanda iklim değişikliği ve su yönetiminin önemli bir devlet politikası olması gerektiğini kaydetti.

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Sibel Paralik de, birçok akiferde bakteriyel kirlilik yanında çeşitli sorunlar bulunduğunu kaydetti. Paralik, artan sıcaklık, düşük yağış ve yoğun su talebinin sıkıntıya neden olduğunu aktardı.

Doğal su kaynaklarının korunması yanında, su tasarrufunun önemine de işaret eden Paralik, ancak birlikte hareket edilerek güvenli su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabileceğini ifade etti.

Orman Mühendisleri Odası (OMO) Başkanı Ahmet İyigün de 3 bin 500 dönümlük alçak orman arazisinin devrinin gündemde olduğu bir dönemde Ormancılık Gününün bu yıl buruk kutlandığını söyledi. İyigün, ormanların, kiralanacak, devredilebilecek veya satılacak mülkler olmadığını vurguladı ve bu konudaki mücadelenin süreceğini söyledi.

İyigün su kaynaklarının azalması nedeniyle esas yapılması gerekenin, yağmurlar sonrası suyun biriktirilip depolanabilmesi yönünde çözümler üretilmesi olduğunu kaydetti.

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Başkanı Beste Oymen, içme suyunda kaliteyi etkileyen faktörlere de değindi. Oymen, eskiyen şebeke ve altyapıda değişiklikler yapılmasının yanı sıra, TC’den gelen su için de iç dağıtım altyapısının geliştirilmesi ve kurumsal koordinasyonun yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Oymen, teknik altyapı ve personel eksikliklerinin giderilmesi, entegre su yönetimiyle yer altı ve yer üstü su yönetimlerinin tek çatı altında birleştirilmesi, atık su arıtma ve kanalizasyon sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla, atık suyun tarımda kullanılmasına önem verilmesi gerektiğini de vurguladı.

Meteoroloji Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Mustafa Altunç, meteoroloji ilmine, daireye ve kontenjanlara önem verilmesini istedi. Altunç, insanoğlunun sera gazları ile atmosferi ve havayı yorduğunu belirterek, iklim değişikliği ve küresel ısınmadan bahsedildiğinde bunun yüzde 90’ının insan eliyle yapıldığını aktardı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) adına açıklama yapan Gözde Oğuz, ülkede yaşanan seller ve su baskınlarının, iklim krizine henüz hazırlıklı olunmadığını gösterdiğini ifade etti. Oğuz, suyla ilgili yaşanan sorunların genellikle yanlış planlama, yetersiz altyapı ve doğal sistemlere müdahale sonucunda ortaya çıktığını anlattı.

Peyzaj Mimarları Odası (PMO) adına konuşan Emine Özçınar Karınca, dünyada milyonlarca insanın suya erişemediğini bu durumdan en çok kadınlar ve çocukların etkilendiğini belirterek, “İnsanlar her gün onlarca saatlerini sadece suya ulaşmak için harcıyor.” dedi.

Yerbilim Mühendisleri Odası (YMO) Başkanı Mehmet Necdet, su sorununun tüm çalışmalara rağmen hâlâ çözülemediğini söyleyerek bunun temel sebepleri olarak, su talebinin yönetilememesi, özellikle sulu tarım ve su kaynaklarının yoğun tüketimini gösterdi.

Necdet, Gazimağusa bölgesindeki yeraltı su kaynaklarının tamamen tuzlandığını, mevcut su kaynaklarında sürdürülebilir kullanım kapasitesinin aşıldığını kaydetti. Su ile ilgili dairelerde teknik donanım ve araç gereç eksikliği olduğunu kaydeden Necdet, ülkede su politikası eksikliği ile su kaynakları yönetim planlaması olmadığını savundu.