Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.

Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

28 Mart Cuma:

15.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak

15.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan

19.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

19.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

29 Mart Cumartesi:

12.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

15.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

15.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

19.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler