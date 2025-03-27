Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.
Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
28 Mart Cuma:
15.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak
15.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan
19.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
19.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
29 Mart Cumartesi:
12.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
15.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
15.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
19.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler