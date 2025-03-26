Lefkoşa Cimnastik Kulübü, KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Salonunda, seviye belirleme müsabakaları düzenledi.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü bünyesinde bulunan çocukların seviyelerini belirlemek için yapılan seviye belirleme müsabakaları kısa süre önce hayatını kaybeden KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun eşi, merhum Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu anısına yapıldı.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü antrenörlerinin gözetiminde yapılan seviye belirleme müsabakaları başarılı bir şekilde tamamlanırken, sporcuların performansları beğeni topladı.