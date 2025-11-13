Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, dünkü depremin Afrika Levhası’nın kuzeye doğru hareketi ile Kıbrıs mikrolevhası arasındaki sıkışma sonucu oluştuğunu belirterek, sarsıntının sığ odaklı ve bölge için tipik bir tektonik olay olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 17 kilometre derinlikte meydana gelen deprem özellikle Baf, Poli ve çevresinde hissedilirken, Kuzey Kıbrıs’ın batı kesimlerinde de algılandı. Oda, ilk değerlendirmelere göre büyük ölçekli yapısal hasar beklenmediğini, ancak Batı Kıbrıs’ın sismotektonik olarak aktif yapısı nedeniyle benzer sarsıntıların bölgedeki enerji boşalım sürecinin bir parçası olarak görüldüğünü vurguladı.

İnşaat Mühendisleri Odası açıklamasında, Kıbrıs çevresindeki dalma-batma zonunun uzun süredir biriktirdiği gerilimin zaman zaman bu tür depremlerle açığa çıktığını hatırlatarak, yapı stokunun depreme dayanıklılığı konusundaki önlemlerin güncel tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, BRT’de katıldığı programda dün Kıbrıs’ta meydana gelen depremle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ekinci, uzun süredir Oda olarak Kıbrıs çevresindeki sismik hareketliliğe dikkat çektiklerini hatırlatarak, “Bugün (dün) yaşanan deprem, bir süredir uyardığımız fay hattı hareketliliğinin göstergesidir. Ancak büyüklüğünün beklenenden düşük olması sevindiricidir,” dedi.

Meteoroloji Dairesi ve AFAD’dan alınan bilgilere göre, art arda 6-7 deprem meydana geldi. AFAD, ana depremin büyüklüğünü 5.2 olarak, derinliğini ise 15.46 kilometre olarak açıkladı. Ekinci, bu depremlerin sığ depremler olduğunu ve adanın güneyinden kuzeyine doğru uzanan bir fay hattı üzerindeki aktivitenin devam ettiğini belirtti.

“Baft’tan Lefke’ye doğru bölgede bir hareketlilik gözlemliyorduk. Bugünkü (dünkü) sarsıntılar da bu hareketliliğin sonucudur.” diye konuştu.