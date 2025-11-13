Çevre bilimci Ergün Bey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depreme yaklaşım konusunda dikkat çeken bir mesaj verdi. Bey, “Depreme düşman gözüyle bakmak yerine onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, adanın jeolojik yapısına dikkat çeken Ergün Bey, kışın Trodos’ta kar keyfi yapabilmemizin ve yazın denizin tadını çıkarabilmemizin, bu jeolojik hareketlilik sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Ergün Bey, şu ifadeleri kullandı:

“Depreme düşman gözüyle bakmak yerine onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekir. Unutmayın ki bu güzel ada, bu sarsıntılar ve sıkışmalar sayesinde oluştu. Kışın Trodos’ta kar keyfi yapabilmemizin, yazın denizin tadını çıkarabilmemizin nedeni de yine bu jeolojik hareketliliktir. Yani deprem bir felaket değil, doğanın şekillendirme gücüdür; önemli olan onunla uyum içinde yaşamayı öğrenmektir.”