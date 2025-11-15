Güney Kıbrıs’taki sismoloji merkezinin personel eksikliği sebebiyle mesai saatleri dışında hizmet veremediği belirtilirken, son günlerde Kıbrıs’ta meydana gelen depremler sebebiyle bir manastırda daha hasar tespit edildiği aktarıldı.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, son günlerde Kıbrıs’ta meydana gelen sismik hareketler ve depremlerin, Rum Sismoloji Dairesi’ndeki sorunları gün yüzüne çıkardığını, dairenin personel eksikliği sebebiyle mesai saatleri dışında hizmet vermediğini yazdı.

Gazete, Rum sismoloji merkezinin, çarşamba günü saat 16.30’da meydana gelen deprem konusunda, depremden 18 saat sonra açıklama yaptığını ve depremin tam büyüklüğünü dahi duyuramadığını vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Baf’ın “Yukarı Panaya” bölgesinde yer alan “Panaya Hrisorroyatisis” manastırında depremden ötürü hasar meydana geldiğini yazdı.

Haberde, söz konusu manastırın hali hazırda zemin kayması meydana geldiği için demirlerle desteklenen biçimde korunduğu ancak deprem sebebiyle bazı duvarlarda çatlaklar ve kiremitlerde kırılmalar meydana geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi ise, Baf bölgesinde yer alan “Kelokedara” köyünde boş bir evin çatısının da çarşamba günkü deprem sebebiyle çöktüğünü aktardı.