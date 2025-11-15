Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 1 Milyar TL’lik Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi oy birliği ile onaylandı.

Komitede ilk sözü alan Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adil Rumi Şahbaz, komite üyelerine çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Şahbaz, personel sayılarının artan nüfusa ve hızla değişen iklim koşullarına cevap vermede yetersiz kaldığını dile getirerek, parayla istenen malzemenin alınabileceğini ancak personel olmazsa malzemenin de anlamının olmayacağını vurguladı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda 150 personel olduğunu ancak bu personelin hepsinin arama kurtarmada görevli olmadığını ifade eden Adil Rumi Şahbaz, “İskele bölgesindeki yüksek apartmanlar gibi üç apartman aynı anda çökse dördüncü apartmana müdahale edecek personelimiz yok” dedi.

Şahbaz, teşkilattaki kadro sayısının 300-330 kişiye çıkarılması gerektiğini belirterek, felaket başa gelmeden önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Şahbaz’dan sonra söz alan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Koordinatörü Cemal Betmezoğlu, arama kurtarma ekibinde 17 kişinin görev yaptığını söyledi.

Betmezoğlu, sivil savunma personelinin on-call şekilde çalıştığını, ek mesai de almayan personelin vardiya usulü çalışabilmesi için teşkilata personel istihdam edilmesi, her ekibin de 12 kişiden oluşacak şekilde oluşturulması gerektiğini belirtti.

Cemal Betmezoğlu, personel yasalarında 193 olan kadro sayısının bile dolmadığını, teşkilat yasasının revize edilmesi gerektiğini söyledi.